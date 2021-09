LECCO – Giovedì 16 settembre alle 18 viene presentato a Lecco il libro di Vittorio Agnoletto, “L’eclisse della democrazia” (Feltrinelli 2021), che ripropone le vicende del G8 2001 di Genova, in una nuova edizione che oltre a ricostruire quelle giornate passate alla storia, presenta la straordinaria attualità dei temi avanzati dal movimento dei movimenti vent’anni fa.

Nel 2001, infatti, un grande movimento nella sua fase nascente fu criminalizzato, ma le sue idee restano e sono tuttora valide: a Genova si parlava di un prossimo crac della finanza globale, del collasso climatico del pianeta, delle guerre come frutto naturale del sistema neoliberista. Oggi viviamo in un mondo in cui le derive paventate allora sono quotidianamente davanti ai nostri occhi e dentro le nostre vite.

Vittorio Agnoletto, all’epoca portavoce del Genoa social forum, e Lorenzo Guadagnucci, testimone e vittima del blitz alla Diaz, raccontano tutte le verità sul G8 di Genova.

La cornice della presentazione è altrettanto straordinaria, in quanto il libro verrà discusso a “Fiore, Cucina in libertà“, lo spazio di convivialità e incontro promosso da Olinda onlus, Arci e Auser Lecco Sondrio e realizzato all’interno di un bene confiscato alle mafie.

Buona cucina e anche buone idee al servizio della costruzione di un tessuto democratico con gli anticorpi utili al contrasto di mafie, corruzione e illegalità.