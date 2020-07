FIRENZE – Ufficializzato dal consiglio direttivo di Lega Pro l’inizio del nuovo campionato, che prenderà il via il 27 settembre prossimo.

A tal proposito l’organizzazione ribadisce la propria preoccupazione per i problemi già evidenziati in diverse occasioni e, come sottolineato dal presidente Francesco Ghirelli, “siamo sempre in attesa del provvedimento sul credito d’imposta e sull’istituzione dell’apprendistato. Ci manca il pubblico allo stadio che rappresenta una componente essenziale ed imprescindibile del calcio oltre che essere una risorsa fondamentale per i nostri club. Auguriamo che la curva epidemiologica del Paese continui nel miglioramento costante degli ultimi tempi anche per consentire un alleggerimento del protocollo sanitario”.

“Per la Serie C – conclude Ghirelli – è molto difficile sopportare economicamente il controllo sanitario previsto e sarebbe di certo un ulteriore ostacolo per la sostenibilità dei nostri club”.