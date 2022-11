LECCO – Giovedì 3 novembre 800 studenti delle scuole di Lecco e provincia hanno marciato ‘da Fiore al Giglio’ per ribadire con forza i valori della legalità, dell’onestà e della solidarietà. Una camminata simbolica dalla pizzeria di via Belfiore allo spazio di via Ghislanzoni, edifici strappati alla criminalità organizzata e restituiti alla comunità.

L’iniziativa segna la conclusione di un percorso triennale proposto dal Centro di Promozione della Legalità insieme a Libera, e altre iniziative sono in procinto di partire per continuare a coinvolgere e sensibilizzare i giovani a valori quali l’onestà e la libertà.