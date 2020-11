LECCO – Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per cercare di fermare i sempre più numerosi abusi occorre parlarne, per questo motivo il 27 novembre dalle 8 alle 13, in modalità online, l’Istituto Giovanni Bertacchi di Lecco organizza un incontro per un momento di riflessione condiviso, riservato a quattro classi del liceo e a tutte le scuole della rete.

L’introduzione della giornata sarà tenuta dal magistrato Giuseppina Valiante che illustrerà gli strumenti normativi per contrastare la violenza sulle donne. Ci sarà anche modo di parlare della nuova legge “Codice Rosso”, approvata dal Governo e in vigore dallo scorso agosto: grazie a questo strumento, in caso di violenza, il pubblico ministero ha l’obbligo di avviare le indagini entro tre giorni e, da quando è diventata operativa, in Regione Lombardia c’è stata un’emersione esponenziale di casi di violenza.

Analizzando nuovi e vecchi stereotipi legati alla figura della donna, il pedagogista delle differenze Alessandro G. Vecchietti tratterà approfondimenti sul tema della violenza di genere, per poi focalizzare il suo intervento sull’educazione al rispetto. Ci sarà, inoltre, la preziosa partecipazione di una giovane donna che testimonierà una violenza subita per anni e come sia riuscita a superarla.

Giocando amabilmente con le parole si entrerà nel vivo della giornata con lo spettacolo “Non vedi che sono te?” del poeta Simone Savogin. Si proseguirà con le magnifiche voci di Romina Camerin e Marco Freddy Ricci, che interpreteranno i testi di due grandi cantautrici come Mia Martini e Fiorella Mannoia.