LECCO – Atmosfera calda, anzi, caldissima viste le temperature torride, quella che si respira al Rigamonti-Ceppi nella gara di ritorno della finale dei playoff di Serie C. 90 minuti separano il Lecco di Foschi, vincente all’andata, dal sogno chiamato cadetteria.

Stadio tutto esaurito (e forse anche di più), con una vastissima presenza di pugliesi nella curva dedicata. Coreografia a tutto stadio, con l’alternanza dei colori blucelesti per caricare la squadra lariana.

A partire bene sono però i foggiani, che al terzo minuto sono già avanti: Bjarkason stoppa in area e trafigge Melgrati con un destro dai 10 metri. Esplode la curva sud, rossoneri in vantaggio.

Gli ospiti continuano a spingere e al 12′ Schenetti tenta la conclusione, con il portiere lecchese bravo ad alzare in corner.

Al 26′ punizione insidiosissima dalla sinistra, con la traiettoria pericolosa che viene sventata di testa da Girelli. Un minuto dopo, colpo di testa di Ogunseye dall’area piccola, la sfera di un nulla sorvola il legno.

Il Lecco stenta a trovare le misure, ma, al 31′ si fa vedere per la prima volta in avanti: mischia al limite dell’area, contatto e VAR in azione. È rigore, col fedelissimo Lepore che incrocia e pareggia i conti: il Rigamonti-Ceppi ESPLODE!



Nella ripresa il Foggia attacca disperatamente, basterebbe una rete per agguantare i supplementari ma i gol li segna ancora il Lecco: prima è Lakti, poco dopo la mezz’ora a realizzare il 2-1 sugli sviluppi di una tambureggiante azione offensiva bluceleste; il sogno poi lo corona all’88’ con un fantastico contropiede Lepore (sì, ancora lui, il leccese che raggela i foggiani…) che va a chiudere definitivamente i conti lanciandosi e superando di testa il portiere ospite: 3-1 in casa, dopo aver battuto il Foggia a domicilio per 2-1..



Delirio finale, il Lecco torna in Serie B dopo esattamente cinquant’anni!!!

Gabriele Gritti

LECCO-FOGGIA 3-1

Primo tempo 1-1

MARCATORI: Bjarkason (FG) 3′ pt, Lepore (LC) Rig 31′ pt, Lakti (LC) 33′ st, Lepore (LC) 43′ st.

LECCO (352) Melgrati; Celjak, Battistini (38′ st Stanga), Bianconi; Giudici, Girelli (22′ st Zambataro), Galli (19′ st Lakti), Zuccon, Lepore; Pinzauti (38′ st Tordini), Buso (20′ st Mangni).

A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Scapuzzi, Martorelli, Ilari, Cusumano, Bunino.

All. L. Foschi

FOGGIA (352) Dalmasso; Rizzo, Kontek, Leo; Garattoni, Di Noia (13′ st Vacca), Schenetti, Frigerio (28′ st Iacoponi), Bjarkason; Ogunseye (11′ st Beretta), Peralta (28′ st Peterman).

A disposizione: Racicchini, Nobile, Thiam, Di Pasquale, Markic, Odjer, Capogna, Rutjens.

All. D. Rossi

ARBITRO Davide Di Marco della sezione AIA di Ciampino

SPETTATORI 4.995 di cui circa 600 ospiti.