LETTERA: “QUEL CANTIERE FERMO CHE TIENE CHIUSA VIA BELFIORE…”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore, dubbioso sull’organizzazione di opere pubbliche a Lecco, in via Belfiore.

Da oltre una decina di giorni a Lecco in via Belfiore c’è un cantiere “acquedotto” con lavori fermi che mantiene la strada chiusa in un senso di marcia con quello che ne consegue sulla circolazione nei quartieri. Ospedale, attraversamento, scuole ecc.

Trovo assurdo che senza un minimo di programmazione, venga inutilmente tenuta chiusa una strada, importante arteria per la circolazione, in una città che già fa i conti tutti i giorni con il disagio conseguente ai lavori del teleriscaldamento, allacciamenti, fibra ecc

Ringrazio e saluto per l’attenzione.

Un cittadino