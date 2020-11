Letture. Libri per piccoli che piacciono ai grandi

Ci sono giorni in cui non puoi andare da nessuna parte:

Fisicamente, mentalmente, per situazioni esterne.

E così ti senti in trappola, magari insieme ai tuoi bambini!



Ma, a volte, basta un libro fatto di piccoli gesti e 35 pensieri positivi per ritrovare il sorriso e la speranza.

Un libro per affrontare i tempi difficili, o più semplicemente per cambiare prospettiva.

E allora, dall’interno delle nostre case, perché non provare ad allevare una lumaca? O imparare a nuotare nella vasca da bagno?