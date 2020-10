VALMADRERA – I complimenti di Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera ed ex senatore del Partito Democratico, a Mauro Gattinoni, neo eletto sindaco di Lecco per soli 31 voti di margine sullo sfidante Peppino Ciresa. Rusconi ha mantenuto un basso profilo per tutta la lunga campagna elettorale, si può quindi dire che oggi esce allo scoperto e rivendica la sua personale fetta di vittoria.

Le vittorie hanno sempre molti padri. Sono contento di aver appoggiato la candidatura di Mauro Gattinoni dall’inizio, ritenendola una persona competente e capace per guidare la città di Lecco. Personalmente ho anche cercato di sostenere la lista civica Fattore Lecco che ha ottenuto un risultato sorprendente in doppia cifra con una lista di persone di grande autorevolezza e novità.

Sono sicuro come sindaco di Valmadrera che Mauro saprà essere un punto di riferimento per tutti i primi cittadini del territorio al di là delle diverse appartenenze e cercare di dialogare con le diverse componenti elette della città di Lecco che indubbiamente esce “spaccata” da una campagna elettorale dai toni sicuramente eccessivi.

Permettetemi due ringraziamenti personali: a Virginio Brivio per l’impegno assiduo, continuo di questi anni e per essere stato nei fatti il sindaco di tutti e a Corrado Valsecchi e Appello per Lecco per aver dimostrato con generosità di voler continuare una esperienza importante.