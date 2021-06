LECCO – Oggi 7 giugno 2021 si è costituito il comitato per la libertà e verità di Carlo Gilardi con il chiaro obiettivo di avere giustizia per il professore.

“Dopo mesi di manifestazioni in ordine sparso – spiegano i promotori – si è costituito questo comitato per dare maggiore peso ai diritti di Carlo Gilardi. Nato per evitare informazioni distorte, talvolta anche false, che sono state diffuse su questo gruppo di cittadini che credono nella legalità e libertà. Da oggi la nostra voce sarà un’unica voce e qualsiasi persona può aderire liberamente. I nostri comunicati sono concordati e accettati dai membri fondatori. Diffidiamo già da ora chiunque a fare dichiarazioni non veritiere sulle nostre azioni o iniziative e chi diffonderà tali notizie a mezzo stampa, sui social o in qualunque altro modo verrà immediatamente querelato”.

I membri di questo primo nucleo sono Guido Colombo, Sandro Lavelli, Lucia Francesca Goretti, Patrizia Valagussa, Stefano Apruzzese, Claudia Bonariva, Alessandra Monti.