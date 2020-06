LECCO – Entro fine estate saranno pronti i moduli scolastici in via XI Febbraio che ospiteranno provvisoriamente le classi del Liceo Manzoni di Lecco.

Sarà la ditta Modulcasa Line Spa, per un importo di 1.170.000 euro, ad occuparsi della fornitura e posa in opera dei prefabbricati. Nel frattempo stanno per partire anche gli interventi in via Ghislanzoni aggiudicati all’Ati composta da Riabitat Liguria Srl di Genova, Elettromeccanica Veneta Srl di Rovigo e Omc Graglia Srl di Cervere (CN).

“Il soggetto aggiudicatario allestirà il cantiere questi giorni – spiega l’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -. Termina così un iter procedurale iniziato a partire dal crollo del controsoffitto in un’aula della scuola, che destó inquietudine e legittima preoccupazione. I moduli prefabbricati consentiranno di avere 16 aule su due piani, aule funzionali, moderne e omologate, nonché pienamente idonee a ospitare alunni e professori che potranno partire con l’anno scolastico 2020/2021 senza problemi”.