LECCO – Ottobre è il mese rosa, un appuntamento fondamentale per la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno, in quest’occasione, promuove la campagna LILT for WOMEN – Nastro Rosa per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza del cancro al seno.

Il volto della campagna 2023 è quello della giornalista Francesca Fagnani, definita da molti la “conduttrice dell’anno”, divenuta celebre grazie alle sue interviste senza sconti che, nella trasmissione Belve, mettono a nudo personaggi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, incalzati dalle sue domande dirette.

Il claim scelto per quest’anno “La prevenzione è sempre la risposta giusta” vuole giocare sull’abilità della conduttrice nel porre sempre le domande più indovinate, mettendola per una volta alla prova anche con le risposte. E quale è la risposta puntuale al carcinoma mammario, considerato il big killer numero uno delle patologie tumorali, che annualmente colpisce circa 60mila donne in Italia se non la prevenzione e la diagnosi precoce?

La LILT, grazie alla capillarità delle sue 106 Associazioni Provinciali ed i 20 Coordinamenti Regionali, risponde a questa “emergenza” offrendo una serie di strumenti e iniziative volti a responsabilizzare ragazze e donne su questa patologia. Durante l’intero mese di ottobre, infatti, negli ambulatori aderenti della LILT, distribuiti sull’intero territorio nazionale, sarà possibile prenotare visite senologiche.

Come ogni anno anche la LILT Associazione Provinciale di Lecco partecipa all’iniziativa. Sono previste visite senologiche gratuite (fino ad esaurimento posti) alle sedi di Merate e Lecco.

La Sede LILT di Casatenovo dedicherà le visite a tutte le dipendenti (medici, infermiere, impiegate e addette alle pulizie) dell’ INRCA – Istituto Nazionale Riposo e Cura Per Anziani con sede a Casatenovo.

Sono previste serate informative a tema in alcuni Comuni della Provincia di Lecco.

Ricordiamo che LILT e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, promuovono anche l’illuminazione di rosa dei monumenti e palazzi municipali durante il mese di ottobre.