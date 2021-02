LECCO – I segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt hanno incontrato oggi, in via telematica, il prefetto Castrese De Rosa e i rappresentanti di Linee Lecco per discutere delle procedure di raffreddamento e conciliazione nei confronti dell’azienda, attivate lo scorso 3 febbraio a causa della mancata convocazione da parte dei dirigenti per discutere la bozza di premio di risultato approvata dall’assemblea dei lavoratori il 27 gennaio.

Proprio per questo motivo è stata convocata una riunione nella sede dell’azienda nella giornata di martedì 23 febbraio, alle 10, in cui i sindacalisti parleranno con i vertici per intavolare la contrattazione di secondo livello.

“Dobbiamo dire grazie al prefetto De Rosa – afferma Salvatore Campisi, segretario generale Filt Cgil Lecco – per la sua mediazione e aver reso possibile questo incontro, molto importante, per tutte le lavoratrici e i lavoratori di Linee Lecco”.

