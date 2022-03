LECCO – La direzione di Linee Lecco spa tramite Salvatore Cappello, in accordo con l’amministratore unico Mauro Frigerio, si è offerta di rimettere a punto il mezzo del Corpo Militare Volontario della CRI – Centro di Mobilitazione Nord Ovest, assegnata al NAAPRO Como Lecco.

Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana è ausiliario delle Forze Armate e svolge attività di supporto sanitario specializzato.

Il mezzo riparato dai meccanici di Linee Lecco è un’ambulanza fuoristrada allestita su Pajero, utilizzato prevalentemente nelle attività di disinnesco di ordigni bellici in ambiente impervio. Recente l’impiego in provincia di Lecco per un disinnesco in alta montagna, a Perledo, e a Valmadrera-Pradello.

Grazie all’intervento eseguito sul motore, l’automezzo sarà in grado di sopportare ancora innumerevoli chilometri e servizi.