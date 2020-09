LECCO – Novità nel trasporto pubblici cittadini. Linee Lecco ha concluso l’installazione su tutti i bus delle strumentazioni e delle apparecchiature che consentiranno l’attivazione del sistema di bigliettazione elettronica. Strutturati gli impianti a bordo dei bus, per un investimento di circa 400mila euro, non resta che attendere che Regione Lombardia dia il via libera al sistema.

Inoltre la società lecchese ha acquistato le prime otto paline intelligenti con video-tastiere interattive che permetteranno ai passeggeri di informarsi in tempo reali sulla posizione e il tragitto dell’autobus da prendere. Si tratta di una fase di prova e collaudo che coinvolgerà i capolinea e in alcune fermate, successivamente Linee Lecco definirà un piano di investimento per sostituire tutte le paline cittadine.