Cara Lecconews,

in attesa degli ultimi dati contabili di LineeLecco che il Comune tarda a comunicare dopo quelli dello scorso anno che evidenziavano più che qualche incertezza economica.

LineeLecco sta in piedi con i parcheggi. 3 milioni il loro fatturato nel 2021 stabili. Contro i 700mila dei Bus, quasi dimezzati, in tre anni. E con una perdita prevista per il bilancio 2022 di circa 880.000€.

Suona quindi totalmente assurdo, se corrisponde al vero, pur nell’entusiasmo della promozione in B della Calcio Lecco, che una società pubblica, totalmente interna alla Città per il proprio bilancio e servizi, con un bilancio pure in perdita, faccia da sponsor a chicchessia spendendo soldi dei cittadini.

Pagando le panchine dello stadio con le nuove poltroncine e, come si dice, con l’imminente consegna di un nuovo pullman da una quarantina di posti, due salottini, bagno interno, porte usb per ogni sedile e connessione Wi-Fi e la livrea riconoscibilissima.

In poche parole i cittadini di ogni reddito pagano le panchine dello stadio, forse pure l’autobus e speriamo non la benzina, quando invece toccherebbe ai privati fare questo, fare da sponsor.

Ma questi privati per sostenere la squadra e aprire il portafoglio possiamo almeno andarli a prendere con il nuovo autobus o si muovono solo in carrozza?

PS: ma Comune, Enti, Fondazioni, ex Municipalizzate, LineeLecco, Acinque, Silea ect perché devono pagare iniziative private?

Paolo Trezzi

Lecco

–