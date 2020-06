LECCO – Nel periodo emergenziale, per mantenere un contatto stretto con i cittadini, l’Inps di Lecco ha istituito uno sportello telefonico provinciale, attivo in modalità continuativa dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì al seguente numero 0341 483200.

A tale servizio, da lunedì 8 giugno si aggiunge la possibilità di prenotare una richiamata telefonica da parte di un funzionario dell’Inps, per il giorno e l’ora preferiti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, per ottenere informazioni e chiarimenti sulle pratiche di pensione e sugli ammortizzatori sociali.

I cittadini potranno prenotare attraverso una delle seguenti modalità:

– Numero telefonico provinciale (0341 483200)

– Contact center servizio Sportelli di sede

– App Inps Mobile, servizio Sportelli di sede (tasto “prenota”)

– Sito Istituzionale www.inps.it – servizio Sportelli di sede

– Inviando una mail all’indirizzo prenotazioni.lecco@inps.it

Resta attivo il Contact center nazionale al numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile.

Vengono inoltre attivati dei punti di consulenza specifici per gli intermediari abilitati.

Punto di consulenza patronati Covid, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, che sarà gestito da remoto tramite piattaforma online oppure con contatto telefonico. Il punto di consulenza (unico per pensioni e ammortizzatori) sarà prenotabile dal portale patronati, secondo le modalità già in uso.

Punto di consulenza aziende/intermediari Covid, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, che sarà gestito da remoto tramite piattaforma online oppure con contatto telefonico. Il Punto di consulenza (unico per tutti gli oggetti) sarà prenotabile dal Cassetto Aziende con dipendenti.