LECCO – La salute e la sua tutela costituiscono uno degli ambiti di intervento delle azioni di servizio dei Lions: per questo motivo, alla serata conviviale di martedì 28 febbraio, è stato invitato a parlare di alimentazione e salute il dottor Marco Missaglia.

Il Lions Club Lecco Host continua il suo percorso di sensibilizzazione sul tema (di impatto sia individuale che sociale). La serata di martedì 28 febbraio ha visto come protagonista il Marco Missaglia, specialista in scienze dell’alimentazione e dietologia, e autore dei libri: “Gusto e Salute – l’ABC della sana alimentazione” e “Sano e Buono- Le ricette della salute e i calici della gioia” scritto in collaborazione con Clara Zani; molte copie sono state acquistate dai presenti, soci e amici del Lions Club Lecco Host e del Lions Club di Erba, con l’obiettivo di devolvere il ricavato per finanziare lo studio di malattie rare.

Marco Missaglia ha spiegato ai presenti l’importante funzione preventiva di una corretta alimentazione nella tutela dell’organismo da diverse patologie nonché lo stretto legame tra la buona alimentazione (indagando gli elementi basilari di una dieta sana), l’attività fisica regolare e il benessere personale.

“Ricerca del benessere (sia mentale che fisico) e cura di sé, intese come priorità e non come vanità, che – ha evidenziato la presidente del Club Chiara Boniotti – da recenti statistiche, risulta essere una delle tendenze chiave dei nuovi stili di vita della popolazione, soprattutto dopo la pandemia”.