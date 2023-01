LECCO – Giovedì 26 gennaio Francesca Fiorella Trovato, governatore distrettuale del Lions Club International, distretto 108 Ib1 per l’anno 2022-2023, ha visitato il Lions Club Lecco Host e Lions Club San Nicolò. Durante la serata è stato anche celebrato l’ingresso all’interno del Lions Club Lecco Host del nuovo socio Gabriele Bonfanti.

La serata ha visto protagonista il governatore Francesca Fiorella Trovato, accompagnata dal past governatore Salvo Trovato, dalla presidente del Lions Club Lecco Host Chiara Boniotti, dal presidente del Lions Club San Nicolò Stefano Cappoli, dal presidente di circoscrizione Matia Consonni, dal cerimoniere distrettuale Sergio Bignamini e dal presidente di zona Marco Raveia.

Dopo i saluti istituzionali è stato presentato il nuovo socio del Lions Club Lecco Host. Gabriele Bonfonti, financial advisor di Allianz Bank, introdotto da Marco Corti, socio del club, ha espresso il suo impegno nell’entrare a far parte del club e ad offrire il suo contributo per il conseguimento degli scopi del club a servizio della comunità. La parola è poi passata al governatore distrettuale che ha conferito lo “chevron” ad alcuni soci del Lions Club Lecco Host e Lions Club Lecco San Nicolò. Lo “chevron” è il premio conferito dal Lions Club International come riconoscimento per i anni di servizio al club. Il governatore li ha ringraziati di cuore con queste parole: “L’effetto dei service del Lions ha cambiato la vita di molte persone, insieme possiamo arrivare a raggiungere risultati sempre più importanti.”

Ricordando poi i valori dell’etica lionistica, il governatore ha voluto sottolineare il motto da lei scelto per quest’anno: “armonia, condivisione e concretezza: tre parole fondamentali per il Lions Club. Il fare squadra in armonia e il condividere le azioni in modo concreto permette di sviluppare importanti service a favore della comunità.

Il nostro distretto ha sempre dimostrato sensibilità per le fragilità, sia fisiche che economiche. I club come i vostri sono una grande risorsa e i nuovi soci sono la nuova linfa del club. Bisogna continuare a collaborare con associazioni e istituzioni per creare una squadra sempre più numerosa e unire le forze. Se ci crediamo lo possiamo fare e voi lo avete dimostrato, come un girasole che segue il sole noi seguiamo i nostri service. Per questo vi ringrazio per l’accoglienza e per il vostro costante impegno”.