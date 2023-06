LECCO – L’Istituto Badoni festeggia la chiusura dell’anno scolastico: dal “Premio Sirtori” alla Gara Nazionale di Meccanica, molte le iniziative premiate e che hanno visto come protagonisti studenti, docenti e personale Ata. Gli studenti sono stati l’anima dei premi conferiti dall’Istituto sabato 17 giugno nella persona della dirigente Luisa Zuccoli, nell’Aula Gialla del Badoni, alla presenza di autorità, studenti, genitori, docenti e rappresentanti delle aziende interessate.

Primo fra tutti il Premio Enrico Sirtori che, dall’anno scolastico 2004/2005, vuole ricordare la memoria del professor Enrico Sirtori, docente di Sistemi nell’indirizzo meccanico del Badoni e collaboratore del preside, prematuramente scomparso, che ha svolto il proprio ruolo all’interno dell’Istituto con passione e professionalità. Il Premio viene attribuito per meriti agli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte in possesso dei seguenti requisiti: promozione con la migliore media in assoluto tra le classi parallele; per le classi quinte, lo studente che avrà riportato la migliore media di ammissione all’Esame di Stato per ogni indirizzo di specializzazione. Il fondo stanziato come premio è di 250 euro per ciascun vincitore.

Risultano vincitori i seguenti alunni:

Classi 5: Pomi Elisa 5 A ETA; Pomoni Cinzia 5 A INFO; Melotti Gabriele 5 B MM; Vincitorio Samuel 5 B LS

Classe 4: Codara Nicolò 4B ECE

Classe 3: Sala Mattia 3 A AET

Classe 2: Brigatti Christian 2 CIT

Classe 1: Rosa Riccardo 1 ALS

Alla cerimonia erano presenti la vedova Enrica e il figlio Mattia che, con emozione e un pizzico di commozione, ha ricordato l’operato del padre e ha augurato a tutti di percorrere la strada tracciata dal genitore.

Un secondo riconoscimento è il Premio “Seta”, nato con l’obiettivo di sponsorizzare le scelte post diploma delle studentesse meritevoli, in collaborazione con Easynet SpA e SETA Srl (Security Talent Academy) di Lecco. Le motivazioni alla base di questa scelta sono principalmente due: stimolare l’avvicinamento femminile agli studi tecnologici da sempre considerati prevalentemente appannaggio maschile; sostenere la meritevole attività dell’Istituto Badoni, da sempre all’avanguardia nell’innovazione dei piani formativi.

Easynet riconosce l’innovazione e il supporto ai giovani talenti quali caratteristiche insite nel proprio DNA e per questo il premio SETA è stato ideato insieme a SETA Srl, nuova società del Gruppo, che si occupa di formazione in ambito di Cyber security e attualmente punta di diamante dell’innovazione tecnologica. Per iscriversi al premio era indispensabile essere studentesse della classe quinta e aver frequentato presso l’Istituto Badoni le classi terza e quarta con una media finale uguale o superiore a sette e presentare un testo su un aspetto legato alla sicurezza informatica scelto dalla Giuria dal Titolo: “Proponi nuovi suggerimenti etici e normativi che possano tutelare l’individuo da profilazioni e furti d’identitá a scopo di lucro”.

I criteri a cui si è attenuta la giuria nella sua valutazione sono stati i seguenti: il profitto scolastico nel triennio; la partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO); la partecipazione in campi culturali e sociali di interesse extra scolastici.

Vincitrici sono state le studentesse:

1. Pomi Elisa 5 A ETA

2. Pomoni Cinzia 5 A INFO

3. Pomi Beatrice 5 A INFO

4. Invernizzi Gloria 5 A INFO

che, con giusto orgoglio, hanno ritirato l’Attestato di Merito e il premio di 1500 euro per ciascuna di loro.

Terzo riconoscimento è stato quello che ha visto, nell’ambito del progetto Cybersecurity, la collaborazione tra Univerlecco e il Badoni nel Concorso di scrittura “Etica e Scienza” Edizione 2023; i ragazzi, alunni delle classi 4 e 5, erano chiamati a elaborare un testo espositivo-argomentativo sul tema: “La tecnologia è eticamente neutra?”. Il progetto si colloca all’interno di diverse iniziative, come la partecipazione a Le Baite filosofiche, organizzata dal Crams, insieme ad altre realizzate dall’Istituto.

I tre vincitori sono:

I classificato (euro 500): Bianchi Alessandro IV Becet;

II classificato (euro 300): Codara Nicolò IV Becet;

III classificato (euro 200): Venini Riccardo IV Ci.

Gli elaborati sono stati apprezzati per il linguaggio e lo stile, la coerenza argomentativa e l’originalità, la consapevolezza del legame tra etica e tecnologia.

Gli ultimi due riconoscimenti hanno visto come protagonisti gli studenti della meccanica, in particolare le classi 5 per il Premio “Antonio e Luigi Riva – Electro Adda”, istituito grazie alle risorse messe a disposizione dalla Electro Adda spa di Brivio e ormai giunto alla sua sesta edizione. Il Premio, nato per ricordare la figura e l’opera dei fondatori dell’Azienda, intende valorizzare gli studenti dell’Istituto che abbiano dimostrato doti di conoscenza, competenza e spirito innovativo nella realizzazione di una particolare area di progetto sviluppata e realizzata durante l’anno. Il concorso era riservato agli studenti di quarta e quinta di tutti gli indirizzi del Badoni e metteva in palio un montepremi di 5.000 euro diviso tra i primi tre classificati.

La classifica che ha tenuto conto dei seguenti parametri: originalità della soluzione proposta rispetto alle esigenze dei possibili destinatari; cooperazione e lavoro di gruppo; articolazione e sviluppo del progetto; grado e livello di attuazione raggiunto nel corso dell’anno; livello di autonomia degli studenti nello sviluppo del progetto; significatività delle conoscenze, abilità e competenze messe in campo.

1° classificato – area di progetto “Idrogeno Green”, realizzata da Finta Roberto, Villa Alberto e Melotti Gabriele della classe 5 BMM Premio 500 euro

2° classificato – area di progetto “Tribot”, realizzata da Cambiati, Fumagalli, Invernizzi, Muraca, Pomi, Pomoni e Scaramucci della classe 5 CMM Premio 300 euro

3° classificato – area di progetto “Piegatrice 3D”, realizzata da Pozzoni Andrea, Manzoni Nicholas e Gambirasio Luca della classe 5 AMM Premio 200 euro.

Ultimo riconoscimento è la terza posizione guadagnata con merito dallo studente Mattia Mandelli della classe 4 CMM, alla Gara Nazionale di Meccanica, che si tiene annualmente verso la metà di maggio e alla quale partecipano studenti del quarto anno degli indirizzi meccanici di tutta Italia. Quest’anno la gara si è tenuta al Polo scientifico tecnico professionale E.Fermi – G.Giorgi di Lucca dal 16 al 18 di maggio e ha visto la partecipazione di 26 studenti provenienti da tutto il paese.

La prima prova consisteva in un dimensionamento o verifica di uno o più particolari meccanici appartenenti a un macchinario o impianto industriale con una durata di 5 ore; di solito il progetto è legato al territorio dove si svolge la gara e quest’anno, svolgendosi a Lucca, zona di cartiere, si trattava di una goffratrice. La seconda prova consisteva in un disegno di fabbricazione (tavola) tramite CAD 3D o 2D di uno o più particolari meccanici appartenenti a un complessivo o gruppo di complessivi di un macchinario o impianto industriale, completo di quote, tolleranze ed ogni altra indicazione necessaria per la realizzazione e relativo ciclo o cicli di lavorazione (quest’anno una svolgitrice), anche questa prova dalla durata di 5 ore. Le prove sono state valutate da una commissione composta dai professori organizzatori e da un commissario esterno.

“È stata un’esperienza fantastica – commenta lo studente Mattia Mandelli seguito dal prof Vito Aruanno – che mi ha dato la possibilità di confrontare la mia preparazione con quella di studenti di altre regioni. Ho stretto nuove amicizie e mi sono messo alla prova rispondendo a quesiti posti in maniera molto diversa da come sono abituato ed in alcuni casi su argomenti nuovi (di solito programma di quinta). La sensazione migliore che la gara mi ha lasciato è stata toccare con mano l’apprezzamento delle autorità nei riguardi del mio corso di studi”. A lui e ai suoi docenti vanno le congratulazioni di tutta la scuola per il bellissimo e apprezzato risultato raggiunto!

L’Istituto ha anche salutato con un pizzico di commozione i docenti e il personale Ata che vanno in pensione, festeggiandoli con un piccolo rinfresco che ha avuto luogo presso il cortile interno della scuola; a tutti loro il riconoscimento per la passione, l’impegno e la dedizione profusi in anni di instancabile lavoro e l’invito a ritornare lungo i corridoi, anche solo per un saluto.

La mattinata si è conclusa con il saluto di Emanuele Torri, assessore all’Educazione e Sport del Comune di Lecco, che ha riconosciuto il duro lavoro dei docenti per permettere ai ragazzi di raggiungere livelli sempre migliori.