LECCO – Il Comune di Lecco e l’Ambito Distrettuale di Lecco propongono anche quest’anno attività estive per i giovani all’interno del progetto Living Land. L’iniziativa, che si articola nell’ambito di “Luoghi e percorsi per essere giovani” in collaborazione con Anci Lombardia e con il finanziamento di Regione Lombardia, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni che desiderano vivere un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità.

Quest’anno sono previste quattro tipologie di attività: “Util’Estate” – attività di riqualifica di spazi urbani, Estate in agriturismo, Orti urbani, Arte e grafica. I gruppi saranno coordinati da tutor che garantiranno un’attenzione educativa nello svolgimento delle attività, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza costruttiva e stimolante, in cui mettere in gioco le proprie competenze al fianco di altri coetanei.

All’inizio dell’esperienza è previsto, per tutti i partecipanti, un momento formativo sui comportamenti anti contagio e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L’attività è proposta infatti nel rispetto delle recenti “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19”.

Al termine del modulo, a ogni partecipante verrà riconosciuto un buono acquisto del valore di 150 euro da utilizzare in alcune realtà commerciali.

I requisiti per prendere parte alle attività estive per i giovani sono l’età (15-19 anni), il desiderio di mettersi in gioco, la disponibilità a stare in un gruppo, rispettare le regole condivise e le misure previste per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, nonché la possibilità di raggiungere in autonomia i luoghi in cui si svolgeranno le esperienze.

L’attività prevede un colloquio iniziale per la stesura e la condivisione del contratto formativo. Il form online per la domanda di partecipazione è disponibile sul sito web del Comune di Lecco e sul sito del progetto www.livingland.info.

Le domande dovranno essere presentate entro le 23.30 di giovedì 18 giugno 2020. Le graduatorie verranno determinate in base a: residenza a Lecco (requisito preferenziale) e nei Comuni dell’ambito, prima partecipazione all’esperienza, ordine di consegna delle domande.

Giovedì 11 giugno alle 11 è in programma un incontro informativo online in collegamento con l’Informagiovani di Lecco: per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it. Maggiori informazioni sul bando a questo collegamento.