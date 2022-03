TORINO – Non ancora digerita la brutta eliminazione dalla Champions League, sui bianconeri arriva la tegola della pandemia: in queste ore infatti è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Ne dà notizia la stessa Juventus Football Club in una nota ufficiale. Il centrocampista lecchese, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento.

Vicenda che potrebbe avere risvolti sul gruppo squadra – Locatelli infatti è sceso in campo nella partita persa 1-3 contro il Villarreal e non si possono ancora escludere altri contagi. Inoltre la positività mette in allarme il ct della nazionale Roberto Mancini, manca infatti solo una settimana dallo spareggio tra Italia e Macedonia del Nord per la qualificazione al prossimo mondiale e il numero 5 azzurro rischia di non poter rispondere alla convocazione.