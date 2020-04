LECCO – 35 sanzioni per spostamenti immotivati e una denuncia per false attestazioni, questo l’esito dei servizi di controllo di mercoledì 29 aprile per il contenimento della pandemia da Coronavirus. In totale sono state 1152 le persone fermate dalle forze dell’ordine sul territorio provinciale, 558 infine i negozi ispezionati ed in regola con le norme attuali.