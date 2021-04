MILANO – Lombardia in zona arancione da lunedì 12 aprile. L’ufficialità arriva dal presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Sebbene le terapie intensive siano ancora ad un livello di occupazione superiore al 50%, i dati del contagio in Lombardia appaiono in lieve miglioramento, quanto basta per una parziale riapertura agli spostamenti ed alle attività.

LE REGOLE IN SINTESI