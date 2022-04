C’è crisi. Grossa crisi. Tocca fare tutto da soli.

È quello che deve aver pensato Cielle in questo tempo di guerra e di post covid.

Non ci si può più fidare dei soldati, della truppa, dei barellieri, tocca ai generali e ai primari.

È successo in parte così già con il Sindaco di Lecco, Giovanni Cattaneo, il cui portavoce Gattinoni usciva meglio sui manifesti. Ora tocca in Confindustria al Preside Plinio Agostoni e​ c’è già un po’ di panico in via Caprera, qualcuno dovrà mettere il grembiulino, qualcuno a fare il chierichetto

Sembra di essere tornati, alla messa in latino, come Agnelli Presidente 40 anni fa di quella nazionale. “Quello che è buono per la Fiat è buono per il Paese”.

Sappiamo come è finita e non è neppure finita

Non è detto che sia cioccolato quello che pioverà in testa ai cittadini.

Le prove di forza sono anche colpi di coda, ma son anche debolezze altrui

Adesso il mancato candidato sindaco Gianola, il premanese senza forbici ma con un ottimo taglio di blazer, tornerà impettito in città, anch’esso si dice in via Caprera, nel torrione che domina le macchine di produzione e del profitto.

Col collarino bianco abbiamo già in via san Nicolò il papabile prevosto Milani che sta lavorando per il potere temporale, il suo.

La Fondazione lecchese è già da tempo in mano alla quota rosa di cielle, pronta con i finanziamenti a pioggia a dettare il welfare delle Amministrazioni.

Lo sguardo protettore sulla città di Comunione e fatturazione è così quasi completa, con alleati nelle professioni, nel commercio, le​ divisioni, i battaglioni, le armate sono pronte.

Gente del fare.

Olimpiadi, Pgt, Rigenerazione urbana, capitale e capitolati, cene conviviali e conventi, pene e penitenze. Per la fanteria le cooperative sociali si offriranno con mercenari e molti sfollati a pochi euro l’ora.

Il Sistema Lecco è un esercito.

Se cielle riesce a liberare anche Formigoni, dopo aver arruolato a sua insaputa, di cielle, il compagno Anghileri​ , ​siamo alla canna del gas.



E sappiamo tutti, i prezzi.



Porfirij Petrovic