Cara Lecconews,

non v’è Opera pubblica presente o futura, pensata e da pensare che non abbia soldi del Pnrr su cui fare somma.

– L’asilo nido di Bonacina con 1 milione

– Quel pezzo piccolo ma centrale del Lungolago con 6,7 milioni su 14.

– Le stecche alla Piccola 2 milioni su 4

– L’area sport all’esterno di Bertacchi e Bovara 400mila sui 550

– La ristrutturazione di Villa Manzoni 2,5 milioni sugli ultimi 2,6 previsti.

– Gli oltre 5,6 milioni per i bus elettrici

– I 1,4 milioni per un centro d’accoglienza temporaneo delle persone in condizioni di fragilità.

– Poco meno di 800mila x appartamenti legati al progetto “Dopo di noi”

– Oltre 2 milioni per educatori e la rete di sostegno domiciliare agli anziani

– 670.000 per la digitalizzazione, spid e Carta d’identità

– E, ancora, 1milione per 50 smart bin, i cestini intelligenti

– E 998.000 € per dieci eco-isole interrate

– Altrettanti per il Nuovo Centro Raccolta Rifiuti in viale Ticozzi.

– Ulteriori 243.000 su 450 per l’apertura, a fianco del Centro di quello del Riuso.

Insomma si vincono i Bandi e questo è un merito indiscutibile, così come è colpevole quando si perdono o manco si partecipa, ma il cuore del tutto, la vera somma di tutti questi addendi è che nemmeno un centesimo era previsto e ipotizzabile quando in Campagna elettorale, la politica del far credere, millantava grandi Opere e, ancora più, grandi Promesse.

Per rispetto verso i Cittadini dovrebbero, quindi, almeno evitare di vantarsi anche perché non solo hanno ieri l’altro raddoppiato le tasse alle famiglie più fragili ma vantarsi di cose non previste e prevedibili, come i soldi a pioggia del Pnrr è un po’ come dire chi ha fatto le puzzette in ascensore ed essere dentro da soli.

Paolo Trezzi

Lecco

