Cara Lecconews, ieri è stato un antipasto a ciò che vivremo con gli scavi per i tubi del Teleriscaldamento.

Ma non per un giorno, sebbene lungo e faticoso, ma per mesi e mesi.

Lecco, è dimostrato, le auto non è in grado di gestirle.

Anas, sindaci e assessori alla viabilità, non sono in grado di avere voce in capitolo nelle decisioni ai tavoli di coordinamento, oppure sono complici, e, cosa ancor più grave, non sono in grado, per tempo, di fare seria, adeguata e utile comunicazione.

Abbiamo vissuto già altre, troppe altre volte, blocchi, code che sono a livelli di sequestro di persona.

Un temporale, una chiusura Anas, un giunto del Ponte Manzoni da cambiare, un air show delle Frecce tricolori.

Non è che prima era un incapace l’Assessore Valsecchi e ieri l’Assessora Zuffi è stata sfortunata perché era finito lo smart working.

Va bene, benissimo, che si fan i bus turistici ai Piani d’Erna, ma la mobilità sostenibile quotidiana, lavorativa, si può tutelare o quantomeno non lasciare allo sbaraglio?

È fuor di dubbio che Anas è la massima colpevole, ma si sa anche che è recidiva. L’Assessora Zuffi di cosa era all’oscuro?

Dei lavori, dei prevedibili disagi o dei propri poteri e del suo ruolo?

Come con la cava sul Magnodeno son poteri e ruolo a sua insaputa?

Io dei lavori ancora non ho capito, non perché non si si son fatti di notte, ma perché eran stati programmati per 4 giorni e ora si son sbagliati ed è bastato un giorno.

Ma, seri, siam nelle mani di chi pianifica così?

Le responsabilità sono estese, ma non toccano certo chi oggi era in strada per lavoro, ma chi preposto non è stato in grado di fare il proprio di lavoro.

Perché qui non è che le colpe se le devon sorbire sempre i vigili, l’usciere, gli operai

E no, hai voluto fare l’Assessora alla Viabilità? Insieme agli onori ci son anche gli oneri.

Uno sconforto. Una coda di incapacità nel vestito assessorile da ambientalista, sostenibile.

Sostenibile, ma ferma. Immobile

Paolo Trezzi