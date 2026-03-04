L’OPINIONE: SVINCOLO DEL BIONE, “ERRORI GROSSOLANI NELLA PROGETTAZIONE”

LECCO – 47 anni, laureato in ingegneria, Andrea Ferrari vive a Lecco da sempre, lavora a Milano da più di 22 anni e quindi percorre quotidianamente la SS36 da Lecco al capoluogo regionale.

Ci ha inviato questa lettera, già indirizzata al Comune di Lecco (ufficio Viabilità e segreteria del sindaco). La pubblichiamo integralmente:

Buongiorno.

Dopo un mese abbondante di utilizzo, mi sembrano evidenti alcuni errori grossolani nella progettazione del nuovo svincolo del Bione. Fortunatamente errori marginali rispetto alla viabilità complessiva e che possono essere corretti con limitati interventi se si interviene adesso che il cantiere è ancora aperto. Ma purtroppo non vedo nessuna azione in questo senso dopo questo primo periodo di apertura, come se nessuno stesse analizzando in modo critico tale opera.

1) l’intersezione creata in corrispondenza della discesa dalla rampa proveniente da Milano e da quella proveniente da Sondrio ha una forma priva di logica e una segnaletica orizzontale ancora peggiore: sono state recentemente tracciate due corsie separate da una linea continua, tuttavia la corsia più a sinistra (proveniente da Sondrio) è così stretta da rendere praticamente impossibile percorrerla correttamente; quella più a destra (proveniente dal terzo ponte) trova alla sua destra una enorme isola di traffico tratteggiata, che non ha alcun senso e che restringe inutilmente la sede stradale. Il risultato è che i due flussi di traffico rischiano di collidere prima ancora di raggiungere la rotonda, complice anche lo sfortunato parallelismo con cui le due rampe si intersecano, che rende la visibilità reciproca assai limitata e pericolosa. Lo spazio non manca per delineare due corsie ampie, anche separate da una doppia linea continua o da una isola di traffico centrale, così da separare i due flussi in modo sicuro dalle due rampe fino alla nuova grande rotonda.

2) l’uscita dalla grande rotonda verso Lecco presenta ancora lo stesso problema che aveva il vecchio svincolo: i flussi di traffico in uscita da Lecco, interferiscono negativamente con quelli in ingresso. Se non si è deciso di farlo apposta per rimarcare ogni giorno quanto sia necessario un quarto ponte in uscita da Lecco, allora sarebbe necessario ampliare quella strada, creando di fatto due corsie separate, una a sinistra per chi sale verso il terzo ponte in direzione Pescate-Milano e una a destra per chi va verso Lecco centro; in questo modo eventuali code presenti sul terzo ponte in direzione Milano o eventuali code in uscita da Lecco in direzione Milano/Bergamo non bloccherebbero il flusso veicolare che entra a Lecco dallo stesso svincolo. Lo spazio per allargare quella carreggiata c’è tutto, basta spostare di 1-2 metri il cordolo che delimita la corsia, una attività che adesso si può fare ancora agevolmente e che darebbe ampio respiro alla viabilità in ingresso alla città.

3) la corsia che corre accanto alla nuova grande rotonda, per chi proviene da Rivabella ed è diretto a Lecco senza attraversare la rotonda stessa, è pericolosa: chi arriva da quella corsia ha un cartello di stop disatteso dalla maggior parte degli utenti, probabilmente perché poco prevedibile e poco intuitivo. Inoltre la visibilità verso chi proviene da sinistra (in uscita dalla rotonda, diretto a Lecco centro) è scarsa perché le due corsie si accostano in modo quasi parallelo, condizione a mio avviso sempre da evitare nei flussi attraverso rotatorie. Il risultato è un’intersezione pericolosa, incerta, potenzialmente fonte di incidenti. Non potendo più modificare la forma di tali corsie, bisognerebbe rendere lo STOP più evidente, sia con segnaletica verticale che orizzontale, e sarebbe opportuno installare uno specchio a favore di chi proviene da Rivabella e deve dare la precedenza.

4) la segnaletica per uno svincolo così grande ed articolato è assolutamente carente. Chi non è del posto e non conosce la viabilità si trova interdetto. La semplice segnaletica di piccola dimensione sulle diverse uscite non è chiaramente sufficiente. Servono dei varchi con pannelli sopraelevati che chiariscano la forma complessiva dello svincolo e le varie destinazioni. Per chi proviene da Rivabella, dopo una prima rotonda senza particolari indicazioni, si trova di fronte la rampa che sale verso la statale 36 in direzione Sondrio, a destra una strada “anonima” verso via Figini, a sinistra un’altra corsia diretta verso la nuova grande rotonda, verso la statale 36 direzione Milano o ancora verso Lecco centro… tantissimi utenti rallentano e si spostano più volte a destra e a sinistra, incapaci fino all’ultimo di comprendere quale sia la destinazione corretta da prendere. Mi auguro che una volta completata l’asfaltatura definitiva anche la segnaletica orizzontale sia adeguata.

5) in tutte le corsie di uscita dalla statale 36 verso la rotonda servono urgentemente i cartelli gialli fosforescenti con la scritta ALT volti a sensibilizzare l’utenza e dissuadere l’ingresso contromano in superstrada che è sempre più spesso una piaga della nostra arteria principale. È uno strumento di sicurezza che non può essere posticipato e che andava predisposto come prima dotazione del nuovo svincolo, in tutte le posizioni possibili.

Resto a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Grazie per l’attenzione

Andrea Ferrari