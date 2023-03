Cara Lecconews

L’aumento dell’addizionale Irpef al massimo possibile – massimo possibile – per i soli redditi medi e bassi, è solo un altro chiodo nella croce dell’incapacità amministrativa di Gattinoni perché la domanda non è se questo aumento è o non è inevitabile ma quella necessaria da porsi è: Perché lo è?

Darsi questa risposta toglierebbe il velo al quadro dell’incapacità amministrativa di Gattinoni.

L’aumento massimo dell’Irpef è stato non una scelta impossibile da evitare contro la propria volontà ma è stata conseguenza di precedenti scelte e ingiustificabili ritardi che malgrado a tutti eran evidenti da un anno, Gattinoni, con evidenza, non ne ha tenuto conto, non ha cambiato direzione, tantomeno passo, non è stato più accorto nella spesa, così da non spendere soldi inutilmente che avrebbero altrimenti portato poi, come è successo, a dover aumentare al massimo possibile le tasse addirittura solo ai più fragili e con redditi bassi.

Spendere 200.000 euro per una consulenza per capire se si poteva trasferire la Sede del comune nella ex Deutsche sarà, ed è, un argomento trito e ritrito ma era e resta una spesa inutile in quanto già dal primo giorno era palese a tutti, tranne che a Gattinoni e alla maggioranza, che quella spesa sarebbe stata folle, a prescindere dalla guerra che sarebbe arrivata dopo ad aggravare, non a cambiare ma aggravare, le spese.

Centinaia di migliaia di euro, e non i soli che si potevano risparmiare e andavano risparmiati, così come quelli che per questo ritardo e incaponimento si è poi dovuto spendere perché costretti di corsa a sparpagliare uffici in giro per la Città, pagando ristrutturazioni, corrente, affitti etc; così come sono soldi sprecati o con colpevole leggerezza quelli per loghi effimeri, pubblicità e mega promozioni per Festival che erano scampagnate, e ancora continui rivoli di soldi ad associazioni, o per sostituire Bandi persi (200.000 euro a un pugno di commercianti) e ancora scegliere di fare usare gratis i bus anche a chi è ricco e può pagarseli… Tutte scelte evitabili e da evitare che hanno comportato poi la necessità di aumentare al massimo le tasse alle fasce più deboli.

Non comprendere la gravità della crisi che stava avanzando e comportarsi così solo perché tanto i soldi sono dei cittadini è l’ennesima riprova dell’incapacità amministrativa del Sindaco.

Paolo Trezzi