L’ORATORIO DI LECCO CENTRO TRIONFA AL CARNEVALONE LECCHESE

LECCO – Il Carnevalone Lecchese ha regalato ancora una volta alla città una giornata di festa, colori ed entusiasmo, e l’Oratorio San Luigi ha saputo viverla da protagonista assoluto. Con il gruppo “Colpo al Louvre”, infatti, abbiamo conquistato la vittoria nella categoria gruppi, un risultato che premia creatività, impegno e soprattutto la forza di una comunità capace di lavorare insieme.

“Eravamo un’ottantina, uniti da settimane di preparativi in cui giovani e adulti hanno collaborato con entusiasmo, condividendo idee, tempo e passione – hanno dichiarato soddisfatti gli animatori -. La realizzazione dei costumi e del carro è stata un vero laboratorio intergenerazionale, dove ognuno ha portato il proprio contributo trasformando un’intuizione in un progetto capace di coniugare attualità, arte e divertimento. Un’idea che ha colpito nel segno e che ha saputo coinvolgere tutti, partecipanti e pubblico. La sfilata è stata un momento di pura gioia: ci siamo divertiti, siamo stati insieme con leggerezza e spirito di festa, vivendo il Carnevalone come un’occasione per stare bene e far star bene gli altri. Un grazie sincero va ai numerosi partecipanti e a tutti coloro che hanno aiutato nella costruzione del carro e nella cura dei dettagli, senza dimenticare il saluto affettuoso a Re Resegone, Regina Grigna e al Gran Ciambellano, figure simboliche che rendono unico questo appuntamento cittadino”.

La vittoria è stata dedicata con grande affetto al parroco don Bortolo, proprio nel giorno del suo compleanno: un gesto semplice ma significativo, che racconta il legame profondo tra l’Oratorio e la sua comunità.

