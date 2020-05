LECCO – Sarebbero sempre disperate le condizioni di Chiara, la 19enne lecchese investita ieri sera ed elitrasportata all’ospedale di Varese. Fonti ufficiali del nosocomio varesino dichiarano: “Gravissima. Prognosi riservata”.

Intanto la Polizia Municipale di Lecco fornisce un resoconto che conferma quanto anticipato oggi da Lecco News: “Mercoledì 20 maggio alle 22:10 si è verificato un investimento di una giovane ragazza sull’attraversamento pedonale di via Papa Giovanni XXIII adiacente alla rotatoria con via XI Febbraio. Il giovane conducente del veicolo investitore, proveniente da via XI Febbraio, subito dopo l’impatto si dava alla fuga. Identificato dalla Polizia Locale, lo stesso veniva rintracciato da una pattuglia della Questura nel rione Bonacina. Il giovane è stato sottoposto presso l’ospedale di Lecco agli accertamenti per la verifica di assunzione di alcol e droga. La ragazza è stata trasportata con elisoccorso in condizioni critiche all’ospedale di Varese. La Polizia Locale, coordinata dalla Procura di Lecco, ha raccolto le testimonianze e sta proseguendo con gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro”.

