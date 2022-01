LECCO – Solamente due i biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti in tutto il Lecchese, per un totale di 40mila € su un montepremi complessivo di milioni di euro.

I due tagliandi da ventimila € ciascuno sono stati acquistati in una ricevitoria del capoluogo e a Mandello (rispettivamente numeri T345026 e D484056). Con vincite ben distanti da quella, clamorosa, che fruttò in via Cairoli a Lecco nel 2014 il primo premio da ben cinque milioni.

RedCro