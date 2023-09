LECCO – Lario Reti Holding è alla ricerca di una figura professionale in qualità di addetto affari legali e societari. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 24 settembre.

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un inquadramento non superiore ad impiegato di 5° livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia e relativo trattamento economico.

Queste alcune delle attività che l’addetto eseguirà: svolgimento dell’attività di assistenza agli Organi Societari (Organo Amministrativo/Assemblea/Organismo di Controllo Analogo), ai sensi della normativa civilistica vigente, nonché di normativa in materia di società a controllo pubblico, relazionandosi in merito alla stessa con gli Organi Societari interessati, quali, a titolo esemplificativo: convocazioni delle riunioni degli Organi Societari; verbalizzazione riunioni Organi Societari in qualità di segretario verbalizzante; tenuta/gestione dei Iibri sociali; verifica e monitoraggio degli adempimenti connessi all’assunzione di deliberazioni degli Organi societari, con particolare riferimento alle iscrizioni/registrazioni ai sensi di Legge a supporto dei consulenti fiscali o notarili incaricati del deposito delle relative pratiche; Gestione delle pratiche inerenti i sinistri attivi e passivi; Supporto per le procedure di accertamento in materia ambientale; Supporto per l’approfondimento di diverse tematiche legali.

Clicca qui per maggiori informazioni.