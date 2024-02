LUNEDÌ MESSA IN BASILICA PER GLI AMMALATI COL VESCOVO DELPINI

LECCO – Lunedì 12 febbraio alle 10.30, in Basilica san Nicolò, l’arcivescovo della Diocesi di Milano monsignor Delpini celebrerà una messa con monsignor Bruno Marinoni, presidente di Fondazione Sacra Famiglia, e al prevosto di Lecco monsignor Davide Milani con i pazienti della RSA Borsieri – Colombo, i pazienti della Casa di Cura Talamoni e di tutti gli ammalati della Città. Grazie alla collaborazione con Unitalsi, sarà attivo un trasporto in Basilica per gli infermi. La visita dell’Arcivescovo avverrà in occasione della XXXII Giornata Mondiale del malato che si celebra l’11 febbraio, ricorrenza istituita da Giovani Paolo II e che si celebra ogni anno dal 1993.

Per informazioni su come partecipare contattare la segreteria 0341282403 oppure scrivere a segreteria@chiesadilecco.it