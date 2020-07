VALMADRERA – Si è conclusa a Valmadrera l’iniziativa estiva dell’Azione cattolica ambrosiana, “Passi in cerca di bellezza”. Anche per l’ultimo giorno si sono ripetuti gli ingredienti dei cinque giorni di vacanza iniziati lo scorso venerdì 3 luglio: cammino lungo i sentieri del Lecchese, incontri con esperienze e iniziative locali, sguardo al territorio, momenti spirituali, riflessioni sull’enciclica “Laudato Si”, il tutto in un clima da piccolo gruppo, formato da una ventina di partecipanti…

Per l’ultima giornata è stato messo a tema l’impegno comunitario nel dimorare e vivere in contatto con la Terra. “Spesso si insiste sui comportamenti virtuosi che ognuno può mettere in atto…