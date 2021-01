LECCO – Scomparso all’età di 90 padre Severino Crimella, missionario valmadrerese del Pime. Ordinato sacerdote nel 1955, dopo alcuni anni di servizio in Italia, come prefetto a Treviso e come animatore a Milano e a Lecco, nel 1959 parte per il Brasile del sud, paese nel quale è rimasto per un primo periodo fino al 1967 e poi ancora dal 1989 come rettore del seminario dell’Istituto a Palhoça e poi a Florianópolis, coadiutore ad Ibiporã, superiore regionale della Circoscrizione Brasile Sud (eletto per due volte nel 1996 e nel 2000).