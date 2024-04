LUTTO. GONFALONE DEL CAPOLUOGO AI FUNERALI DI ADRIANO STASI

LECCO – Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Adriano Stasi, teologo e membro ordinario della Pontificia Accademia Mariana Internazionale della Città del Vaticano, autore di diversi libri e promotore di numerose iniziative sul nostro territorio. Per la sua preparazione culturale e i suoi studi nel campo della Mariologia, la Città di Lecco nel 2000 gli conferì la Civica benemerenza medaglia d’oro di San Nicolò. Oggi il Sindaco di Lecco e la Giunta comunale ricordano con gratitudine il suo impegno in campo culturale ed esprimono vicinanza alla sua famiglia.

Ai funerali, che saranno celebrati nella mattina di domani, giovedì 4 aprile, alle 10 nella chiesa parrocchiale del Pascolo a Calolziocorte, sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco.