LECCO – Le falene: insetti notturni, appartenenti all’ordine dei lepidotteri, come le farfalle, ma con abitudini diverse. Le farfalle volano di giorno, con la luce del sole, mentre le falene prediligono il buio e le tenebre.

Per questo motivo si intrufolano nelle nostre case attratte da fonti luminose artificiali. In natura la loro presenza è maggiore rispetto a quella delle farfalle, ed è più facile imbattersi in una falena piuttosto che in una farfalla; basti pensare che le “farfalline” che purtroppo a volte troviamo nelle dispense non siano altro che falene…