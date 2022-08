LECCO – Un pensiero anche da Lecco per Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo e generale dei Carabinieri assassinato il 3 settembre 1982 nella strage di via Carini, quando persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Da sempre impegnato nella lotta con la mafia, Dalla Chiesa è considerato una delle personalità più rilevanti della storia dell’Arma, che, in occasione dei 40 anni della dipartita, lo ricorda con una sua celebre frase: “Certe cose non si fanno per coraggio. Si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i nostri figli e i figli dei nostri figli”.

