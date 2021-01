LECCO – Ultimi giorni per iscriversi al terzo bando del Premio Paolo Cereda, concorso promosso da Libera – Coordinamento provinciale di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco in ricordo del Coordinatore di Libera Lecco scomparso nel 2017.

“Donne e coraggio. Voci femminili contro le mafie” è il tema scelto per l’edizione 2020-2021: ai partecipanti si chiede di raccontare il coraggio delle donne che hanno saputo scardinare alla base il sistema mafioso, ma anche le donne, come Emanuela Loi cui è intitolato il bene confiscato di Lecco “Il Giglio”, che hanno dato la vita per servire l’ideale più alto: quello che l’esistenza di tutti merita la dignità di vivere in un sistema giusto.

Il bando è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Lecco e provincia, le quali potranno partecipare con opere letterarie o lavori artistici inerenti al tema proposto. Gli insegnanti che intendono far aderire la propria classe potranno inviare la propria domanda a premio.paolocereda@gmail.com entro venerdì 22 gennaio 2021; gli elaborati o i lavori artistici dovranno pervenire entro il 17 aprile 2021.

La Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, promotrice con Libera Contro le Mafie e l’Ufficio Scolastico Territoriale, metterà a disposizione cinque premi da 1.000 euro per le migliori proposte. La scheda di partecipazione da compilare e tutte le informazioni necessarie sono contenute nel bando di concorso: https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/Bando-Paolo-Cereda-2020-2021-.pdf.