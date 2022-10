LECCO – Riprendono in presenza le attività della Aicc di Lecco (Associazione Italiana di Cultura Classica). A cadenza mensile sono previsti incontri serali aperti a tutta la cittadinanza e a ingresso libero. Docenti di diverse università italiane saranno ospiti per conferenze che illumineranno affascinanti aspetti della civiltà classica, godibili anche per i non specialisti.

Il primo appuntamento: lunedì 24 ottobre alle 21 nell’aula magna del Liceo Manzoni di Lecco (presso Istituto Bovara, via XI febbraio 8). Il dottor Loris Lazzati, giornalista e responsabile del Planetario di Lecco, colto divulgatore molto noto ai lecchesi, terrà la relazione Dall’antichità a Magellano: i grandi viaggi della storia e l’orientamento con gli astri. Scopriremo come gli antichi navigatori riuscivano a regolare la rotta tra i flutti, in uno spirito di sfida e di avventura.