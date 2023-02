LECCO – “La Polisportiva 2001 non è soltanto una società sportiva, è una famiglia“. Così si presentano i responsabili del sodalizio che offre tanta attività dinamica nei rioni lecchesi di Maggianico e Chiuso. “Da oltre 20 anni – proseguono i dirigenti – siamo il punto di riferimento per i ragazzi di Maggianico, Chiuso e non solo; in oratorio trovano un ambiente inclusivo e senza discriminazioni in cui possono dare libero sfogo alla loro passione per lo sport”.

Poco più di vent’anni fa, era il 21 maggio 2001, i primi consiglieri della polisportiva si trovavano per firmare l’atto costitutivo della nuova società. Terminava così la storia delle due storiche realtà sportive dei rioni, Polisportiva Colombo e del Gso Chiuso, che decidevano di unire le proprie forze per creare una nuova società sportiva denominata “Polisportiva 2001 – Oratori di Chiuso e Maggianico”.

In quel periodo le due parrocchie di Chiuso e Maggianico erano state unite in una sola “Unità Pastorale“, con un unico sacerdote (don Gaudenzio) e un coadiutore dell’oratorio (don Isidoro). Su spinta proprio dei due sacerdoti si era deciso di unificare anche le attività sportive nei due rioni, che comunque già negli anni precedenti avevano attuato molte collaborazioni, soprattutto per i più piccoli. Per dare il nome alla società venne scelto l’anno della fondazione, appunto “2001”, mentre per i colori sociali si privilegiarono i colori delle società preesistenti: il rosso e il blu. Fu anche fatto un concorso per la scelta del nostro simbolo, il “polipino”, mentre negli anni successivi venne inciso anche l’inno ufficiale.

I numeri della polisportiva sono di tutto rispetto: complessivamente ci sono 268 atleti. Calcio ne conta 125, volley 85 e a seguire gli altri settori: pallavolo, atletica, basket, fitness musicale e yoga. Gli allenatori sono 60.