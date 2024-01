MAGGIANICO: TORRENTE “CIF” RIPULITO DAI VOLONTARI

LECCO – Il gruppo comunale volontari di Protezione civile e la cooperativa sociale “Il Grigio” sono intervenuti lungo le sponde del torrente Cif a Maggianico, effettuando attività di sfalcio e pulizia. Le operazioni sono state eseguite sia nella parte alta del torrente, lungo via Alla Fonte, sia nella parte bassa, nel tratto compreso tra via Fontanella e corso Emanuele Filiberto. Le attività dei venti volontari e dei quattro addetti della Cooperativa sono state svolte in ottica di prevenzione del rischio idrico e idrogeologico.

Così l’assessora alla Protezione civile del Comune di Lecco Simona Piazza: “Un grazie a tutti i volontari del gruppo di Protezione civile, al servizio di Protezione civile comunale e alla comandate Porta per l’intensa attività svolta sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico. In questo contesto, significativa è l’operazione di pulizia dell’alveo di questo torrente, uno dei tanti appuntamenti calendarizzati dagli uffici proprio nell’ottica di una salvaguardia del nostro territorio”.

Questo è infatti il primo di tre interventi previsti per l’inverno 2024: i prossimi due sono programmati per i mesi febbraio e marzo sui torrenti Culigo e Bione.