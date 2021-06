MILANO – Diffusa dalla Protezione civile regionale l’allerta gialla per rischio temporali forti. Il maltempo interesserà la Lombardia settentrionale dalle 12 alle 22 di oggi, venerdì 4 giugno.

SINTESI METEOROLOGICA

Da giovedì 3 giugno un debole cuneo anticiclonico porta tempo stabile e prevalentemente soleggiato su Pianura e Appennino, tuttavia infiltrazioni di aria a tratti più fresca e umida in quota apportano una certa instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi, con irregolare sviluppo di cumuli e rovesci isolati, in particolar modo nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 giugno.

Per la giornate di sabato 5 giugno e domenica 6 giugno cedimento della struttura di alta pressione e passaggio nel flusso in quota prevalentemente occidentale di deboli nuclei perturbati, saranno quindi possibili rovesci e temporali sui rilievi, in probabile estensione anche alla pianura. Per l’inizio della prossima settimana probabile persistenza di una circolazione lasca dai quadranti occidentali con instabilità diffusa sulla Lombardia e tempo variabile.