LECCO – Riaperti i termini per richiedere contributi regionali per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia e anche nella nostra provincia nel periodo tra il 27 e il 30 ottobre 2018. Le domande devono essere presentate entro le 16.30 del 24 marzo 2020, accedendo alla piattaforma regionale Bandi online.

Possono partecipare tutti i soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti e che non hanno già presentato domanda di contributo nel 2019 (finestra 14 maggio – 13 giugno 2019). Sono beneficiari cittadini e le micro, piccole e medie imprese che rispondano ai requisiti riportati nei bandi. Qui i dettagli.

Le istruttorie delle domande di contributo saranno svolte dai Comuni, a cui ci si può rivolgere in via prioritaria per chiarimenti sulla propria richiesta (per il Comune di Lecco: tel. 0341 481218 – protezione.civile@comune.lecco.it).