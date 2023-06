LECCO – Interrogato oggi, davanti al giudice delle indagini preliminari Salvatore Catalano, il 39enne che ha minacciato l’ex moglie e tentato di buttarsi dal ponte Cantù a Olginate a metà mese. Il 39enne – assistito dall’avvocato Francesco Cogliati – è stato arrestato dai Carabinieri nella giornata di venerdì e oggi è stato tradotto dal carcere di Pescarenico al tribunale per l’interrogatorio di garanzia.

Dopo aver ricostruito i fatti, il giudice Salvatore Catalano ha confermato la misura cautelare in carcere, mentre l’avvocato Cogliati ha chiesto una misura meno afflittiva, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, visto che il 39enne non convive più con la ex moglie, che lo ha denunciato perle minacce ricevute. Nei prossimi giorni la decisione.