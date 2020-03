LECCO – “Riportate in farmacia le bombole di ossigeno non più in uso o esaurite. Senza i vuoti, non è possibile ricaricarne di nuove e distribuirle a chi ne ha bisogno”. È questo l’ultimo urgente appello dell’Ats Brianza, che, nell’emergenza, si trova anche a dover fronteggiare una carenza di bombole di ossigeno, fondamentali per la sanità in questi tempi duri.