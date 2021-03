MANDELLO DEL LARIO – “Quella donna per me è come una figlia“. Così l’anziana professoressa ha definito la sua colf durante il processo che vede quest’ultima imputata per circonvenzione e truffa.

Secondo l’accusa N.M., originaria di Mandello, dal maggio 2016 all’ottobre 2017 avrebbe sottratto circa 30mila euro tramite prelievi bancari e si sarebbe intestata una polizza assicurativa, tutto ai danni di R.G., già docente all’Università Statale di Milano.