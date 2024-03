“MARATONINA” DI LECCO: ORO PER DAVIDE PEREGO E LAURA NARDO

LECCO – Sono Davide Perego e Laura Nardo rispettivamente re e regina della Lecco City Half Marathon.

Avvincente fino all’ultimo metro la gara maschile, con quattro atleti che si sono sfidati a colpi di sorpassi e controsorpassi dalla partenza al traguardo. Ad avere la meglio in 1h10’33” è Davide Perego, vittorioso al fotofinish davanti ad Andrea Elia, Mattia Gianola e Massimiliano Zanaboni, tutti compresi in cinque secondi di distacco dal campione. Quinto in 1h11’50” Matteo Porro.

Al femminile, vittoria in solitaria per Laura Nardo, che ha fermato il cronometro in 1h18’51”. Sul podio Elisa Sortini in 1h22’30” e Alice Testini in 1h24’37”. Completano la top five Giovanna Terraneo e Francesca Mottalini.

Qui i risultati completi.