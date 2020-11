LECCO – Un ultimo saluto degno di un vice commissario quello organizzato dai colleghi della polizia locale di Lecco per dire addio al collega Andrea Marchiori, deceduto lo scorso mercoledì per un colpo di arma da fuoco nell’armeria del comando in via Sassi.

I vigili in picchetto d’onore hanno accompagnato carro funebre e bara fino all’uscita dell’ospedale Manzoni di Lecco per poi unirsi alla scorta che, lampeggianti accesi, seguirà Marchiori fino a Misinto.

Presenti al corteo funebre i familiari di Marchiori e ufficiali ed agenti provenienti da Arosio, Seregno, Lissone, Cologno Monzese, Oggiono, Bosisio Parini, Castello Brianza. Altri colleghi si aggiungeranno al corteo nella strada verso il paese monzese dove, domani, si svolgeranno i funerali.

Si nota invece – inspiegabilmente – l’assenza della comandante della polizia locale di Lecco Monica Porta.