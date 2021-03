MILANO – Marco Riva, galbiatese di 38 anni, è il nuovo presidente del comitato regionale Coni Lombardia. Riva, che succede ad Oreste Perri alla guida di uno dei comitati regionali Coni più importanti d’Italia, è senza dubbio uno dei dirigenti sportivi italiani emergenti e più apprezzati in ambito istituzionale.

Il consiglio elettivo riunito sabato a Milano lo ha eletto con un plebiscito dopo che già in fase pre-elettiva tutte le Federazioni nazionali insieme alle altre componenti del mondo sportivo avevano proposto e sostenuto la sua candidatura. Il mondo dello sport lombardo, in un momento di difficoltà a causa della pandemia, lancia quindi un messaggio di unità e rinnovamento, pur nella continuità.

“Sono felice ed onorato per la fiducia che è stata riposta in me – ha dichiarato il neo presidente -. Sono grato a tutto il mondo sportivo del territorio per il supporto. Avremo bisogno di tutti coloro che vogliono contribuire ad una ripartenza dello sport lombardo in uno dei periodi più complessi ma nello stesso tempo più coinvolgenti della sua storia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Supporto all’associazionismo sportivo, sviluppo dell’impiantistica sportiva e digitalizzazione dello sport alcuni dei punti del programma da sviluppare. Parole chiave: coraggio, umiltà e competenza. Partiamo da qui. Con la passione che ci unisce. Insieme”.

RedSpo